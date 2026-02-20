التحقيق مع صاحب مصنع بعد اعتدائه على فرد أمن إداري بالقاهرة الجديدة

المتهم بالاعتداء على فرد أمن إداري: هناك خلافات سابقة وطلبت بنقل الضحية من أمام منزلي

ضحية الاعتداء داخل الكمبوند: المتهم اعترض طريقي وأدعى تقاعسي عن العمل

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، التحقيقات في واقعة تعدي مالك مصنع على فرد أمن إداري داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث.

واستدعت النيابة عددا من شهود العيان الذين تواجدوا وقت الحادث لسماع أقوالهم عن الواقعة فضلًا عن سماع فرد الأمن المُعتدي عليه لبيان أسباب وملابسات التعدي عليه، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وبينت التحريات الأولية أن المتهم يمتلك مصنعًا للأغذية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ويقيم في الكمبوند محل الواقعة.

وكشفت التحريات أن شرارة الأزمة اندلعت عندما اعترض فرد الأمن على محاولة الساكن إيقاف سيارته في منطقة محظور الانتظار فيها، وطلب منه الالتزام بالتعليمات الإدارية للمكان فقام بالتشاجر معه والتعدي عليه.

وتابعت التحريات أنه عقب واقعة الضرب والسب اصطحب مدير شركة الأمن، الضحية وحرر محضرا ضد المتهم، وقالا إنه دائم افتعال المشاكل.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات سابقة بينه وفرد الأمن الإداري، منذ شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تراكم الاحتقان بينهما، مشيرا إلى أنه سبق وطلب من إدارة الأمن بالكمبوند نقل المعتدي عليه من مكان خدمته المتواجد أمام منزله، إلا أن الطلب لم يُنفذ، ما زاد من استياءه وغضبه.

وبرر المتهم تصرفه واعتدائه على فرد الأمن، لفقدان أعصابه فور رؤيته في مكانه المعتاد رغم وعود نقله من إدارة الأمن، قائلا: "لما شوفته اتنرفزت وكنت متعصب، وهو استفزني فقمت بضربه"، نافيا أن يكون الاعتداء بدون سبب مباشر من وجهة نظره.

وأدلى فرد الأمن الإداري ضحية واقعة الاعتداء، بأقواله أمام رجال المباحث تفاصيل التعدي عليه بالضرب والسب والقذف خلال تأدية عمله.

وتابع فرد الأمن أنه تعرض للاعتداء بالصفع والركل، إلى جانب الإهانة بالسب والشتم من قِبل المتهم، وذلك داخل نطاق الكمبوند وخلال تأدية مهام عمله.

وأضاف في أقواله أن المتهم اعترض طريقه وأدعى تقاعسه عن العمل، وجلوسه الدائم على كرسي الأمن الإداري بالحديقة المجاورة لسكنه.

وأشار إلى أن الواقعة بدأت بالسب والقذف تطور التعدي عليه للصفع والركل أكثر من مرة وتحطيم الكرسي، وعليه فقد حرر محضرًا بقسم شرطة التجمع الخامس اتهمه بالتعدي بالسب والضرب.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مصنع في واقعة التعدي على فرد أمن إداري وأحد الملاك بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اعتداءه عليهما.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه في إطار كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول، تبيّن أنه بتاريخ 19 الجاري تلقّى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من فرد أمن إداري بالمجمع السكني المشار إليه (مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم)، وآخر من الملاك بذات المجمع، بتضررهما من أحد قاطني المجمع، لقيامه بالتعدي بالضرب على الأول مُحدثًا إصابته، وكذا التعدي على الثاني بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه "صاحب مصنع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، واعتراضه على تدخل الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.