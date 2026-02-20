الأمن يفحص فيديو اعتداء مسلحين على طفل ووالده بأحد شوارع القليوبية

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن اعتداء مسلحين على طفل ووالده بأحد شوارع محافظة القليوبية.

وأظهر الفيديو 3 أشخاص أحدهما يحمل بندقية خرطوش، والأخرين بحيازتهما أسلحة بيضاء، وهم يقومون بالهجوم والاعتداء على الطفل ممسكًا بيده سجادة صلاة، ووالده، خلال وقوفهما بجانب الطريف، وذلك بإطلاق أعيرة نارية، أصيب بها قدم الطفل، كما أصيب والده نتيجة الاعتداء عليه، ثم لاذوا الفرار.

وأثار الفيديو غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض على مرتكبي الواقعة، والمعاقبة، بسبب الحادث الذي أثار حالة من الذعر، خاصة لدى الطفل الذي بدا عليه الخوف الشديد، فيما حاول والده حمايته والابتعاد به عن مصدر الخطر.