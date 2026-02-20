علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكم المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها، واصفا الحكم بـ"وصمة عار".

وقال ترامب، خلال استضافته إفطار البيت الأبيض مع حكام الولايات، إن لديه خطة بديلة في ذهنه، بحسب ما قاله شخص مطلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها ترامب "غير قانونية".

واعتبرت المحكمة أن ترامب "انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسوماً جمركية شاملة على مستوى العالم"، بحسب شبكة الشرق السعودية.

ويُعد هذا القرار، على الأرجح، أهم خسارة تتكبدها إدارة ترمب في الولاية الثانية أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي كانت قد وقفت العام الماضي إلى جانب الرئيس مراراً في سلسلة من الأحكام العاجلة المتعلقة بالهجرة، وإقالة رؤساء هيئات مستقلة، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، بحسب "سي إن إن".

وصدر الحكم بأغلبية 6 مقابل 3، ونص على أن الرسوم الجمركية تجاوزت حدود القانون.

وجاء في رأي المحكمة: "يؤكد الرئيس امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد دون حدود من حيث المقدار أو المدة أو النطاق".

وأضاف: "في ضوء اتساع هذه السلطة المزعومة وتاريخها وسياقها الدستوري، يتعين عليه أن يحدد تفويضاً واضحاً من الكونجرس لممارستها".

وأوضح الحكم أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.

وجاء في الرأي الأساسي للمحكمة أن عبارة "تنظيم الاستيراد" الواردة في القانون لا تكفي لتفويض سلطة فرض ضرائب جمركية، وأن القانون لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو الضرائب.

وختمت المحكمة بعبارة حاسمة: "نقضي بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يجيز للرئيس فرض رسوم جمركية".