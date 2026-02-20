الشعبية لتحرير فلسطين: انتخاب أحمد سعدات كانت خطوة استثنائية بتاريخ الجبهة

قال جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن انتخاب أحمد سعدات أمينًا عامًا للجبهة كان قرارًا استثنائيًا تم بالإجماع خلال المؤتمر الثامن للجبهة عام 2022.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أنّ هذا القرار جاء تكريمًا لدور سعدات الرمزي ومكانته كرفيق في الأسر، ودلالة على استمرار الجبهة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحماية مشروعها الوطني.

وأشار نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أن الجبهة الشعبية اتخذت هذا القرار في لحظة فارقة من تاريخها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن رمزية القائد الشهيد أبو علي مصطفى الذي اغتالته قوات الاحتلال عام 2001.

وأشار إلى أنّ اغتيال مصطفى كان استهدافًا لرمزيته الوطنية ولجهوده في توحيد الصف الفلسطيني.

وشدد مزهر على أن الجبهة الشعبية بقيادة سعدات، وفاءً للشهيد مصطفى، مستمرة في مسارها الكفاحي والعسكري، مؤكدًا أن الجبهة كانت مدركة تمامًا لمخاطر أي خطوات اتخذتها رداً على استهداف قادتها، وأن الرد جاء لإيصال رسالة للعدو الإسرائيلي بأن "العين بالعين والرأس بالرأس".