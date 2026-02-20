أليو آدم على رادار أندية إفريقيا بعد تألقه مع زاخو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ العديد من الأندية العربية و الإفريقية تحركاتها للتعاقد مع أليو آدم لاعب فريق زاخو العراقي.

ويلعب أليو آدم ضمن صفوف زاخو منذ يناير 2025.

وتستكشف الأندية موقف أليو آدم مع زاخو من تمديد التعاقد الساري بينهما الآن قبل التحرك بشكل رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

ومن جانبها، أبدت إدارة نادي زاخو استعدادها للتفاوض مع اللاعب لإقناعه بالبقاء وتمديد العقد باعتباره واحد من العناصر المهمة بالفريق.

ورغم وجود شرط لاضافة عام جديد في عقد اللاعب وتمديد التعاقد حتى يونيو 2027، إلا أن النادي العراقي يرغب في الاحتفاظ به ضمن العناصر الأساسية للفريق في المواسم المقبلة.

ولعب أليو آدم للعديد من الأندية خلال مسيرته الاحترافية على رأسها الاتحاد الليبي وسبارتكاس اللاتفي.

وحقق اللاعب صاحب الـ20 عامًا لقب الكأس والسوبر بمولدوفا، بجانب لقب السوبر الليبي مع فريق الاتحاد.