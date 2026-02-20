أكدت الفنانة غادة عبد الرازق دعمها لقرار أشرف زكي، نقيب الممثلين، بمنع البلوجر من التمثيل أو المشاركة في أي عمل فني إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، قائلة: «القرار صحيح وعنده حق».

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» على شاشة «القاهرة والناس»: «بقت مهنة ليس من له مهنة، وكله عايز يمثل ويكون مشهور ويطلع في التلفزيون، وده مش صح، التمثيل حاجة مهمة، والموهبة والكاريزما حاجة مهمة، والفنان مهم».

وعن نجاح أعمالها الأخيرة، أوضحت أن مسلسلها «تاني تاني» حقق أرقامًا قياسية وتخطى الملايين، كما حقق إيرادات كبيرة في الخليج، بينما وصلت إيراداته في مصر إلى 19 مليون جنيه، مضيفة أن أجرها في فيلم «لحم غزال» بلغ 30 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها لا تحب التحدث عن الأرقام، لكنها كانت حقيقة ملموسة.

وشددت على أهمية الثقة في أداء الشخصية الفنية، قائلة: «أنا دايمًا عندي الثقة وبجسد الشخصية اللي بقدمها بشكل كبير ومهم»، موضحة أن سبب عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني الحالي يعود إلى أنها لم تجد أعمالًا مميزة تتناسب مع المرحلة الحالية.