

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها لم تشعر يوما بالخوف من الوحدة طيلة حياتها، لافتة إلى أنها تعيش دائما في كنف عائلتها، بدءا من والدتها وابنتها وصولا إلى أحفادها حاليا.

وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر «القاهرة والناس» أنها على العكس تلجأ «أحيانا للهروب إلى الوحدة» رغبة منها في «الانفراد بنفسها أو الانغلاق عليها» لفترة ما.

ونوهت إلى أن عائلتها تختلف عما قد يتخيله البعض بعيدا عن صورتها كممثلة، مشددة أن العائلة «مترابطة ومتماسكة جدًا» تقضي 24 ساعة سويا في جميع تفاصيل الحياة والمشاكل.

وأضافت أن الترابط الأسري جعلها تكتفي بدائرتها المقربة التي تملأ حياتها وتغنيها عن الحاجة لأشخاص آخرين، معقبة: «عمري في حياتي ما حسيت بالوحدة».

وذكرت أنها بطبيعتها ليست «كذابة» لكنها قد تضطر للكذب في حالة واحدة مثل التدخل لإنقاذ بيت شخص من الخراب، قائلة: «أنا أصلا مش كذابة، بس ممكن أكذب علشان ما أخربش بيت حد، أو حاجة مصيرية، لازم أكذب فيها عشان أنقذ بيها حاجة، هنا ممكن أعمل كده».

وأكدت أنها تحافظ على طبيعتها وتلقائيتها في جميع الأوقات، سواء في الشارع أو الأماكن العامة، لافتة إلى أنها تميل إلى التحفظ في تعاملاتها مع الأخرين؛ ولكنها تظهر أمامهم تمزح وتتحدث بعفوية وبصورة طبيعية.