الآلاف بالدقهلية يودعون ضحايا لقمة العيش في حادث محور 30 يونيو

شيع الآلاف من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، في جنازة شعبية مهيبة جثامين الصيادين من أبناء المدينة، ضحايا حادث محور 30 يونيو، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

واحتشد الآلاف من رجال ونساء المطرية قبل وصول الجثامين في الشوارع لحين وصولها لتشيع الضحايا البالغ عددهم شخصا من مسجد النور بالعقبيين إلى مثواهم الاخير بمقابر المدينة وسط حالة حزن شديدة على شباب فقدوا حياتهم بحثا عن مصدر رزقهم

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، دعم أسر الضحايا والعمل على تلبية احتياجاتهم بصورة عاجلة ومستدامة، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية، تضمنت صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، وصرف 25 ألف جنيه في حالات الوفاة الأخرى، إلى جانب تقديم مساعدة تكافلية شهرية لمدة عام كامل لكل أسرة وفقًا لعدد أفرادها، وتسجيل الأسر المستحقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما يضمن توفير مصدر دخل ثابت يخفف من الأعباء المعيشية.

وأعلنت عدد من المؤسسات التابعة للتضامن الاجتماعى تقديم مساعدات للضحايا بمبالغ تتراوح بين 500 و1000 جنيه شهريًا لكل فرد وفقًا للبحث الاجتماعي، مع تقديم الدعم الطبي والعلاجي والمساعدات العينية المستدامة للأسر مع إدراجهم في حالات المؤسسة، فيما أعلنت مؤسسات أخرى تقديم مساعدة عاجلة قدرها 5000 جنيه لكل أسرة، إلى جانب كفالة أبناء الضحايا شهريا، كما قدمت جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالعصافرة مساعدة عاجلة بقيمة 5000 جنيه لكل أسرة تصرف دفعة واحدة.

وقع الحادث ظهر أمس الخميس بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل علي محور 30 يونيو بنطاق محافظة بورسعيد، ما أدي إلى وقوع وفيات ومصابين، حيث كانت تنقل السيارة الربع نقل عمالا للعمل بمزارع أسماك بمحافظة بورسعيد من أبناء مركز ومدينة المطرية.