إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنطقة الهرم

أصيب شخصان بحالات اختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية في شارع اللبيني بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في المكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى محل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ، حيث تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في إصابة شخصين بحالات اختناق، نُقلا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.