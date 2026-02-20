 إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنطقة الهرم - بوابة الشروق
الجمعة 20 فبراير 2026 3:23 م القاهرة
إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنطقة الهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 2:54 م | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 2:54 م

أصيب شخصان بحالات اختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية في شارع اللبيني بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في المكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى محل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ، حيث تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في إصابة شخصين بحالات اختناق، نُقلا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

