مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق اتهامهما والحكم عليهما في قضايا اتجار بالمخدرات، واتجار بالأسلحة غير المرخصة، وسرقة بالإكراه، وفرض سيطرة، بنطاق محافظة الغربية، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وتبين بحوزتهم قرابة 750 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة: حشيش، وهيدرو، وهيروين، وشابو، و49 قطعة سلاح ناري: 16 بندقية آلية، و16 بندقية خرطوش، و17 فرد خرطوش.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 77 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.