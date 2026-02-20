برلماني إيراني: سنرد على أي تصعيد وسنغرق حاملات الطائرات الأمريكية

قال برلماني إيراني، اليوم الجمعة، إن طهران قادرة على مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية، وإنها سترد على أي تصعيد بما قد يشمل "إغراق حاملات الطائرات واستهداف القواعد الأمريكية".

وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أمير حيات مقدم، أن إيران "تمتلك قدرة كاملة على مواجهة أي تهديد عسكري أمريكي"، مشيرا إلى أن "أي تصعيد محتمل قد يشمل إغراق حاملة طائرات أو استهداف قواعد أمريكية في المنطقة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف القيادي السابق في الحرس الثوري، في مقابلة مع موقع "مرصد إيران": "ليس مستبعدا، في حال اندلاع حرب، أن تغرق حاملة أمريكية أو يؤسر جنودها، ويمكننا إلحاق الأذى بجميع القوات الأمريكية، جنديا كان أم قائدا، وقد ترون في لحظة ما أن قصر (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب نفسه قد تعرض للإصابة".

وشدد العسكري الإيراني على أن "إيران لا تسعى إلى بدء الحرب، وأن سياستها الدفاعية قائمة على الرد الحاسم في حال الهجوم.

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تمتلك قدرة دفاعية فعالة أمام الصواريخ الإيرانية البالستية"، وأن "الهيبة العسكرية الأمريكية أمام الصواريخ الإيرانية سقطت في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما".

وفيما يخص المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، أشار إلى استمرار المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، مؤكدا أن إيران لن تقبل بشرط "صفر تخصيب" لليورانيوم، وأن البرنامج النووي الإيراني يركز على الاستخدامات السلمية والطبية، وليس على إنتاج أسلحة نووية.

وأوضح أن "طهران تولي أهمية للتفاوض الدبلوماسي، لكنها لا تثق بالجانب الأميركي"، مشيرا إلى أن أي اتفاق مستقبلي سيكون محل شك في مدى التزام واشنطن به، وأن الأولوية الإيرانية تبقى تعزيز الجاهزية الدفاعية ومواجهة أي تهديدات محتملة.