 قنبلة إسرائيلية تستهدف بلدة حولا في جنوب لبنان - بوابة الشروق
الجمعة 20 فبراير 2026 5:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

قنبلة إسرائيلية تستهدف بلدة حولا في جنوب لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 2:23 م | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 2:23 م

استهدفت قنبلة صوتية إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، بلدة حولا في جنوب لبنان، واستهدفت رشقات رشّاشة إسرائيلية أطراف بلدات يارون مروحين و شيحين في جنوب لبنان.

وتعرّضت أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، صباح اليوم، للاستهداف بالرشقات الرشاشة الإسرائيلية.

وسبق ذلك قيام مسيّرة إسرائيلية بإلقاء قنبلة صوتية على بلدة حولا في جنوب لبنان، وبالتزامن، عمدت قوات إسرائيلية في الموقع الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في "جبل بلاط" إلى إطلاق رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي مروحين و شيحين، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت فجر اليوم بصاروخين على أطراف بلدة مركبا في جنوب لبنان.

ونفذت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، عملية تفجير في محيط بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وجاء التفجير الكبير عند الساعة الثانية والثلث من بعد منتصف الليل، في محيط بلدة العديسة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك