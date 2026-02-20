80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، بأن 80 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وفرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة وتقييدات واسعة استهدفت بشكل خاص المصلين القادمين من الضفة الغربية.

وشهدت مداخل المدينة المحتلة والطرق المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، التي أقامت حواجز عسكرية ودققت في هويات المصلين.

في سياق متصل، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منازل في بلدة قباطية إلى ثكنات عسكرية، وأجبرت أصحابها على إخلاءها.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوت الاحتلال حولت منازل في بلدة قباطية إلى ثكنات عسكرية بعد اجبار سكانها على إخلاءها، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها واحتجزت فلسطينيين وحققت معهم ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية الليلة الماضية، وانتشرت في عدة أحياء ومناطق متفرقة منها، وداهمت عدداً من المنازل، ونشرت فرق المشاة في الشوارع.