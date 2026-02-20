مصطفى بكري في الذكرى العاشرة لرحيل حسنين هيكل: كان مدرسة تمشي على قدمين وذاكرة وطن تحفظ التاريخ

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الأستاذ محمد حسنين هيكل، كان «مدرسة تمشي على قدمين، وذاكرة وطن تحفظ التفاصيل قبل ضياعها في زحام الروايات»؛ ولم يكن مجرد صحفي يكتب مقالا، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الأستاذ، الثلاثاء الماضي.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن 17 فبراير 2016 شهد «غياب الجسد ولكن بقي الأثر»، مشيرا إلى أن الرحيل جاء بعد رحلة طويلة مع الكلمة بدأت من أخبار الحوادث وانتهت عند «صناعة التاريخ».

ونوه أن الأستاذ هيكل كان شاهدا على أدق لحظات التحول في تاريخ الدولة المصرية؛ بدءا من ثورة يوليو وصولا إلى نكسة 1967، ومن حرب الاستنزاف حتى نصر أكتوبر 1973.

وشدد أن الأستاذ هيكل لم يكن صحفيا أو كاتبا تقليديا، مؤكدا أنه كان «يكتب وفي يده وثيقة، ويتحدث وفي جعبته معلومة، ويختلف مع الآخرين وهو مسلح بالحجة والتفاصيل».

ولفت إلى أن توليه رئاسة تحرير الأهرام جعل منها واحدة من أهم الصحف في العالم العربي والعالم بأسره، مشددا أن الأستاذ كان «سياسيا يتجاوز حدود الخبر إلى صناعة الوعي».

واختتم موجها التحية إلى روح الراحل «العظيم والكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل» الذي ظل «رقما صعبا في معادلة الصحافة والسياسة».