شدّدت إسرائيل، الجمعة، إجراءات دخول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، في أولى جمعة بشهر رمضان، وسط قيود مشددة وتصاريح مشروطة بموافقات أمنية مسبقة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مئات الفلسطينيين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس، في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى، إلا أن العديد منهم مُنعوا من الدخول رغم حصول بعضهم على تصاريح مسبقة.

ونشر الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة على الحواجز المؤدية إلى المدينة، وسط تواجد انتشار أمني مكثف وحضور كبار ضباط الجيش.

يدورها، قالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن "آلافا من أهالي الضفة الغربية يتكدسون على حاجز قلنديا، وسلطات الاحتلال ترفض إدخالهم بحجة اكتمال العدد المسموح به ليوم الجمعة، والبالغ 10 آلاف شخص".