اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، 14 فلسطينيا في حملة اقتحامات شملت مداهمة وتفتيش منازل بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك في اليوم الثالث من شهر رمضان في فلسطين.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، أشار إلى أن الاعتقالات تركزت في محافظات جنين وطولكرم وسلفيت شمالي الضفة، حيث جرى اعتقال 13 مواطنا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، إضافة إلى شاب سلّم نفسه تحت الضغط.

وقال المكتب إن حملات الاعتقال اليومية في مدن وبلدات الضفة تتواصل بالتزامن مع شهر رمضان، وسط تصعيد مستمر يستهدف الشبان والطلبة في مختلف المحافظات.

وكان المدير العام لـ"نادي الأسير الفلسطيني" أمجد النجار، كشف الخميس، عن تصاعد ملحوظ في الاعتقالات الإسرائيلية بالضفة مع بداية شهر رمضان.

وقال النجار للأناضول إن "اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تصاعدت مع بداية شهر رمضان (الأربعاء) بشكل غير طبيعي".

وبحسب معطيات فلسطينية، يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و56 أسيرة، يعانون من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل، عبر الجيش والمستوطنين، اعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

ويحذر فلسطينيون من أن هذه الإجراءات تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية، كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 1115 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500، واعتقال قرابة 22 ألفا.

فيما أسفرت الحرب في غزة، خلال عامين، عن أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية، وفق مصادر فلسطينية.