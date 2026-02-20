الهند تنضم إلى مبادرة بقيادة أمريكية لبناء سلاسل إمداد تكنولوجية آمنة

انضمت الهند اليوم الجمعة، إلى مبادرة بقيادة أمريكية لتعزيز التعاون التكنولوجي بين الحليفين الاستراتيجيين، في خطوة تؤكد تحسن العلاقات بين البلدين، بعد توتر وجيز بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي بأسعار منخفضة.

ويتماشى هذا القرار من قبل الهند بشكل وثيق مع جهود واشنطن الرامية إلى بناء سلاسل إمداد آمنة لأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم والتقنيات الحيوية، في وقت تتصاعد فيه حدة التنافس الجيوسياسي مع الصين.

كما يشير إلى إعادة ضبط العلاقات بعد التوترات التي أعقبت تجارة الطاقة والتعريفات الجمركية.

وتشمل الدول التي انضمت إلى إطار عمل مبادرة باكس سيليكا، اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وإسرائيل.

وقال السفير الأمريكي، سيرجيو جور في خطاب ألقاه قبل التوقيع على الاتفاق "ستضم باكس سيليكا مجموعة من الدول التي تؤمن بأن التكنولوجيا يتعين أن تمكن الأفراد الأحرار والأسواق الحرة. إن انضمام الهند إلى باكس سيليكا ليس مجرد خطوة رمزية. بل هو خطوة استراتيجية وأساسية".

وتهدف مبادرة باكس سيليكا إلى تعزيز التعاون بين الدول الشريكة في مجال تصميم أشباه الموصلات وتصنيعها وأبحاثها ومرونة سلاسل التوريد.

وتسعى هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على مراكز التصنيع التي تهيمن عليها الصين مع تعزيز شبكات الإنتاج الموثوقة في الدول الديمقراطية والحلفاء الاستراتيجيين.