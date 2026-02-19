الصفدي: الأردن يدعم تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة بتدريب الشرطة الفلسطينية واستمرار المساعدات



أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أنّ الأردن سيسهم في جهود تنفيذ خطة الرئيس ترامب حول غزة من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في الأردن.

جاء ذلك خلال تمثيله المملكة اليوم في اجتماع مجلس السلام الذي عقد برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور ٤٨ دولة، مشيرا إلى أهمية انعقاد المجلس وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي حول غزة.

وشدد على أن الأردن سيستمر أيضا في مساعدة غزة من خلال تعزيز عمل المستشفيات الميدانية في القطاع، والاستمرار في معالجة المرضى الغزيين في المملكة، وإرسال المساعدات الإنسانية الأردنية والدولية.

ونقل الصفدي على هامش الاجتماع تحيّات عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس ترامب، وتثمين جهود الرئيس الأمريكي لتثبيت الاستقرار في غزة.

والتقى على هامش اجتماع مجلس السلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبحث معه عددا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، إضافةً إلى الأوضاع الإقليمية، والتقى أيضا رؤساء وفود ووزراء خارجية شاركوا في الاجتماع.

وكان الصفدي شارك أمس في نيويورك في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.