قطر تجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية في بيان بمقر الأمم المتحدة

جددت قطر موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة مواصلة مساعيها مع الشركاء الدوليين لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجاء ذلك في بيان قطر الذي ألقته علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت أن الاجتماع "ينعقد في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القرار الصادر مؤخرا بتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال"، وشددت على أن قطر تدين ذلك وتعده امتدادا لمخططات الاحتلال غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار لتجنب تداعياته الخطيرة.

وكذلك أعربت عن إدانة قطر الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار التي تشكل تصعيدا خطيرا، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بالاتفاق لإنجاح المرحلة الثانية من الخطة الشاملة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803.

وجددت ترحيب قطر بالدعوة التي تم توجيهها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانضمام قطر إلى مجلس السلام، مؤكدة دعمها تنفيذ مهمة المجلس بوصفه هيئة انتقالية.