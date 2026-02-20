أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة، اعتبارا من غد، مع بقاء القيم الحرارية حول معدلاتها الطبيعية لفصل الشتاء خلال هذه الفترة من العام.

وأوضحت غانم، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 21 و22 درجة مئوية، مع أجواء معتدلة نهارًا على المحافظات الشمالية، تميل للدفء على محافظات الصعيد، بينما تسود أجواء مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن فترات الليل تشهد أجواء باردة إلى شديدة البرودة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 10 و12 درجة مئوية.

وحذرت غانم من تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، إلى جانب نشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت الأرصاد أن يومي الأحد والاثنين يشهدان تأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات شمال البلاد، خاصة السواحل المطلة على البحر المتوسط، مع امتدادها بشكل محدود إلى بعض المحافظات الداخلية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 20 درجة مئوية يوم الاثنين، وهو أقل من المعدل الطبيعي، مع استمرار الانخفاض النسبي في درجات الحرارة طوال الأسبوع، حيث تتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية من يوم لآخر.

وناشدت غانم المواطنين عدم التخفيف المبالغ فيه للملابس، خاصة خلال فترات الليل، وارتداء الملابس الثقيلة، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، تحسبًا لأي تحديثات قد تطرأ على الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.