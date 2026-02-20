الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة جوع بين ملايين الصوماليين

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من أن ملايين الأشخاص في الصومال يواجهون خطر تفاقم أزمة جوع حادة.

أفاد بذلك مدير الاستعداد والاستجابة للطوارئ في "الأغذية العالمي" روس سميث، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف سميث: "يواجه ملايين الأشخاص في الصومال خطر أزمة جوع متفاقمة"، مشيرا إلى أن موسمي الأمطار الأخيرين شهدا جفافا، فضلا عن استمرار النزاعات وانعدام الأمن في المنطقة.

وأوضح أن آلاف الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بحثا عن المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.

وأشار إلى وجود نقص حاد في الموارد، محذرا من أنه "في حال عدم توفير تمويل جديد وعاجل، فإن المساعدات الغذائية الطارئة المنقذة للحياة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في الصومال ستتوقف خلال أسابيع قليلة".

وبيَّن سميث أن 4.4 ملايين شخص، أي ما يعادل ربع سكان الصومال، يواجهون مستويات أزمة أو أشد من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو مليوني طفل من سوء تغذية حاد.

وأردف: "بسبب نقص التمويل، لم يكن أمامنا خيار سوى خفض مساعداتنا الغذائية بأكثر من النصف في عام 2025. وحاليا لا نتمكن من مساعدة سوى 640 ألف شخص من أصل 4.4 ملايين يواجهون جوعا حادا".

وتابع: "هذا رقم أقل بكثير من 2.2 مليون شخص كان برنامج الأغذية العالمي يدعمهم بالمساعدات الغذائية الطارئة في الفترة نفسها من العام الماضي".