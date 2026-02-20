تسارع مقياس التضخم الرئيسي في ديسمبر، وهي علامة على أن الكثير من الأسعار مازالت ترتفع أسرع مما يفضله أغلب الأمريكيين وأسرع من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) البالغ 2% سنويا.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة، في تقرير تأجل جراء الإغلاق الحكومي الذي استمر ستة أسابيع في الخريف الماضي، إن الأسعار ارتفعت 4ر0 % في ديسمبر من الشهر السابق بارتفاع من 2ر0% في نوفمبر.

ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع التضخم 9ر2 % في ديسمبر بارتفاع 8ر2 % في نوفمبر.

كما ارتفعت الأسعار الأساسية -التي تستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة- بنسبة 4ر0 % في ديسمبر من الشهر السابق بارتفاع 2ر0 % في نوفمبر.

وقفزت الأسعار الأساسية 3% في ديسمبر من عام سابق، أسرع من زيادة بنسبة 8ر2 % في نوفمبر.