 آخر نظام مستشفيات مشارك في إضراب الممرضين بنيويورك يتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهائه
الجمعة 20 فبراير 2026 4:57 م القاهرة
آخر نظام مستشفيات مشارك في إضراب الممرضين بنيويورك يتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهائه

نيويورك (أ ب)
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 4:39 م | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 4:39 م

يقترب أكبر إضراب لقطاع التمريض في مدينة نيويورك منذ عقود من الانتهاء بعدما وصل ما يربو على 4000 ممرض وممرضة، يسعون إلى تحسين مستويات التوظيف والأمن الوظيفي في مستشفى نيويورك- بريسباتيريان، إلى اتفاق بشأن عقد مبدئي مع الإدارة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقالت رابطة ممرضي ولاية نيويورك إن مفاوضي الاتحاد ومديريه في آخر ثلاثة أنظمة مستشفيات كبرى واجهت إضرابا لأكثر من شهر قد وافقت على اتفاق مبدئي، لكنها لم تكشف عن تفاصيل.

وستتم إحالة المقترح الآن إلى أعضاء الاتحاد للتصويت عليه. وإذا تمت المصادقة عليه، سيعود الممرضون للعمل الأسبوع المقبل.

