وزيرة خارجية بريطانيا تلتقي نظيرها الأمريكي بعدما أصبح اتفاق تشاجوس موضع شك مجددا

تجري وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، محادثات مع نظيرها الأمريكي ماركو روبيو، في واشنطن، وسط الشكوك التي تكتنف مجددا اتفاق بريطانيا بشأن أرخبيل تشاجوس بسبب تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

ومن المرجح للغاية اعطاء أولوية لمناقشة الاتفاق البريطاني الخاص بتسليم سيادة الإقليم البريطاني الواقع في المحيط الهندي لموريشيوس، وهي خطوها انتقدها الرئيس الأمريكي كثيرا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى عدم "التنازل عن دييجو جارثيا"، وهي جزيرة في الأرخبيل تضم قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية مشتركة، رغم إشارة واشنطن لدعمها الرسمي للاتفاق يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانيا أن تراجع ترامب عن دعمه السابق للاتفاق هو بسبب رفض بريطانيا منح البيت الأبيض الضوء الأخضر لاستخدام القاعدة أو قاعدة "آر أيه إف فيرفورد" في جلوسترشير من أجل حملة عسكرية محتملة ضد إيران.