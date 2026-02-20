الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 5 آلاف امرأة وفتاة في أوكرانيا جراء الحرب

قالت مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف، صوفيا كالتورب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة إن أكثر من خمسة آلاف امرأة وفتاة قُتلن في أوكرانيا وإن 14 ألفا أصبن بجروح منذ بدء الحرب الروسية الشامل في فبراير 2022، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويوم الأربعاء، انتهت محادثات سلام، التي استمرت يومين في جنيف، بين أوكرانيا وروسيا، دون تحقيق انفراجة، وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استيائه من النتائج، بينما أعلنت واشنطن عن "تقدم ملموس".

وقال مسئولون من موسكو وكييف إن المحادثات في جنيف كانت صعبة، بحسب "رويترز".

وأعلنت الوفود، في الختام، عزمها الاجتماع مجددا، دون تحديد موعد لذلك، في حين ألمح زيلينسكي والبيت الأبيض إلى إمكانية عقد محادثات قريبا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إنه لا يستطيع حتى الآن تأكيد موعد ومكان انعقاد جولة جديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر قوله إن المحادثات المقبلة ستعقد في جنيف بمشاركة وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.