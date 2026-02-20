استئناف الرحلات الجوية في مطار فيينا

أعلنت سلطات مطار فيينا استئناف عملياتها بعد أن تسببت عاصفة ثلجية في إغلاق المطار في وقت سابق من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إلغاء 150 رحلة جوية.

وأضافت سلطات المطار أن أول طائرة أقلعت حوالي منتصف النهار.

وتم إلغاء 150 رحلة جوية. وقالت متحدثة باسم الخطوط الجوية النمساوية التابعة لشركة لوفتهانزا إن حوالي 100 من عمليات الإلغاء كانت من جانبها.

وكان مطار فيينا في النمسا قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة توقف عملياته بشكل مؤقت اليوم الجمعة، حيث أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأخيرها.

وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) إنه من المتوقع أن تشهد ساعات الصباح عددا قليلا من عمليات الإقلاع والهبوط. وتساقطت الثلوج بارتفاع حوالي 20 سنتيمترا خلال الليل.

وأفادت تقارير بأن خدمات صيانة الطرق خلال الشتاء، تعمل بشكل متواصل منذ مساء أمس الخميس. وقد تم حتى الآن إزالة حمولة قرابة ألف شاحنة بإجمالي حوالي 15 ألف طن من الثلوج.

كما شهدت الطرق السريعة مشكلات كبيرة. فقد تم إغلاق طريق سريع مهم على مشارف العاصمة النمساوية بشكل مؤقت.

وأدى تساقط الثلوج الكثيف طوال الليل إلى حدوث اضطرابات في مطار ميونخ أيضا.