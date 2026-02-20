بريطانيا ترفض طلب ترامب استخدام قواعدها الجوية خلال هجوم على إيران

رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طلبًا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد الجوية البريطانية خلال أي هجوم استباقي على إيران، مُعللًا ذلك بأنه قد يُخالف القانون الدولي.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، التي كانت أول من نشر خبر الخلاف حول استخدام القواعد الجوية، أن ستارمر رفض استخدام قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد بإنجلترا وقاعدة دييجو جارسيا - الإقليم البريطاني الواقع في المحيط الهندي - لشن أي ضربة على إيران.

ولطالما مثّلت القاعدتان مركزين عسكريين أمريكيين حيويين في الخارج لعمليات عسكرية بعيدة عن الوطن، وتُعدّ دييجو جارسيا مطارًا رئيسيًا لأسطول القاذفات الثقيلة الأمريكية.

وأشارت صحيفة "تايمز" إلى أن بريطانيا قلقة من أن السماح للولايات المتحدة باستخدام هاتين القاعدتين "سيُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي، الذي لا يُفرّق بين الدولة التي تُنفّذ الهجوم والدول الداعمة له إذا كانت الأخيرة على علم بظروف العمل غير المشروع دوليًا".

وأجرى ستارمر وترامب مكالمة هاتفية، مساء الثلاثاء، وذكرت التقارير أنهما ناقشا السلام في الشرق الأوسط وأوروبا.

وفي اليوم التالي، أعلن ترامب، خلال منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، سحب دعمه لاتفاقية تقضي بتنازل موريشيوس عن سيادتها على جزر تشاجوس، وهي سلسلة جزر في المحيط الهندي تضم قاعدة دييجو جارسيا البحرية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مقابل عقد إيجار لمدة 99 عامًا للقاعدة العسكرية.