صبري فواز يشيد بمسلسل هي كيميا: الكوميديا مش استظراف

أشاد الفنان صبري فواز، بأداء الفنان مصطفى غريب في موسم رمضان الحالي، من خلال دوره في مسلسل هي كيميا.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما هو علشان تبقى كوميديا جامد، لازم تبقى ممثل جامد أصلا زي مصطفى غريب كده".

وتابع: "أول شوت في أول مشهد العزا في أول ظهور له في أول حلقة من مسلسل "هي كيميا"، من غير ولا كلمة تقدر تعرف إن دا شاب نفسيته هشة، فقد سنده في الحياة".

وختم كلامه: "الكوميديا مش استظراف".

يذكر أن الفنان مصطفى غريب يشارك في موسم رمضان الحالي بأول بطولة مطلقة له من خلال مسلسل "هي كيميا" تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وبطولة مصطفى غريب ودياب وميشيل ميلاد ومريم الجندي وسيد رجب وميمي جمال، وتدور أحداثه حول سلطان التي تنهار حياته المستقرة حين تظهر فيها معادلة غير عادية تبدأ بوفاة والده. تتحول الجنازة إلى نقطة تحول كبرى حين يظهر حجاج، وهو أخوه الذي يظهر لأول مرة في حياته، ولم يسمع عنه سلطان من قبل.

يطل حجاج كطيف غامض، يلقي بكلمات مريبة تثير التساؤلات، ثم يتبخر فجأة كأنه لم يكن، تاركا سلطان في حالة من الصدمة والذهول. هذا الاختفاء المريب يدفع سلطان للغوص في "صندوق أسرار" الأب الراحل لفهم الحقيقة.