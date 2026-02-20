في الحلقة الثانية من إثبات نسب: كشف الستار عن نوايا عائلة هشام

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إثبات نسب، بوفاة بهجت عدلي الذي يقوم بدور والد هشام الذي يلعب دوره الفنان نبيل عيسى، ومن ثم الكشف عن الوصية القانونية التي تكون بداية للصراع بين العائلة على الميراث.

ويكتب بهجت عدلي في وصيته أن محمد علي رزق، يحصل على النصيب الأكبر من الميراث من نبيل عيسى، بينما يوصي أن النصيب الأكبر لحفيده نجل الأخير، وأن نبيل عيسى يكون الواصي القانوني حين أن يبلغ نجله السن القانوني، ما يثير غضب الأول ومشاركه غضبه مع والدته التي تقوم بدورها نهال عنبر.

وتوجه نهال عنبر نجلها محمد علي رزق، أن يكون أكثر حكمة من ذلك لكي يحصل على ما يرغب به وتقوم بتحريضه على الصراع مع نبيل عيسى.

وعلى الجانب الآخر تأتي الأحداث من خلال "بلاي باك" وتكشف عن بداية تعارف هشام ونوال "نبيل عيسى ودرة"، وكيف تم زواجهما سرا وبعدهما عن الأنظار في منطقة الفيوم.

بينما تكشف تحريات النيابة وفاة طفل نوال فور ولادته، وهنا يبدء اتهامها بالتوهم والجنون من الصدمة مما يجعل المشاهد في حيرة هل بالفعل درة في حالة من الصدمة أم هناك طفل تم خطفه ومن الذي قام بخطفه؟.

بجانب ذلك نجد أن فتوح أحمد يطالب بزيادة من المال من إسلام جمال، شريك ابنته نوال في الصيدلية ويبتزه، ما يجعل الشك في قلوب المشاهدين هل والدها متواطأ فيما يحدث لها.

يشارك في بطولة مسلسل "إثبات نسب"، كل من درة ومحمود عبد المغني، نبيل عيسى، فتوح أحمد ، محسن محي الدين، ولاء الشريف، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، هند عبدالحليم، هاجر الشرنوبي، لبنى ونس، سليم الترك ، ياسر علي ماهر، إسماعيل فرغلي، نهال عنبر، ساندي علي، يورا محمد ، عايدة رياض، المصري الأمريكي عصام فارس ، تأليف جمال رمضان، إشراف على الكتابة محمد ناير، إخراج أحمد محمد عبده.