توروب يضم الصفقة الجديدة لقائمة الأهلي أمام الجونة

أعلن ييس توروب، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الجونة مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

تواجد في القائمة لأول مرة الوافد الجديد، هادي رياض، المنضم من بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وعاد للقائمة محمد شريف بعد استبعاده في المباراة الماضية أمام الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، بينما خرج منها عمرو الجزار، المدافع المنضم من البنك الأهلي في يناير الماضي.

ويغيب أيضا الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن تريزيجيه للتعافي من إصابة عضلية.

وضمت قائمة الأهلي 19 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، ، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: يلسين كامويش، محمد شريف، مروان عثمان، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

وقبل المباراة التي ستقام في التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة، يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.