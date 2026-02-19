رجل الأعمال شريف المغربي: أعرّف نفسي فلاحًا وأقيم في أرضي طوال النهار

قال رجل الأعمال شريف المغربي، إنه يعرّف نفسه باسمه فقط، وإذا سأله أحد عن عمله يقول: "أنا فلاح".

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج "رحلة المليار" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، أن هذا الوصف هو الأدق له، فهو لا يعتبر نفسه مزارعًا، بل يقيم في أرضه، يستيقظ صباحًا ليتفقدها، ويمضي يومه طوال النهار في متابعتها حتى انتهاء العمل، وينام فيها طوال الأسبوع، على أن يقضي يومي نهاية الأسبوع في القاهرة.

وأوضح أنه لم يكن يتخيل خلال دراسته للهندسة الميكانيكية أن يصبح من كبار مصدري البرتقال، إذ لم تكن لديه أي خلفية عن الزراعة، وكان والده يتمنى أن يصبح أبناؤه أطباء، إلا أن شقيقه عاكف هو الوحيد الذي استكمل المسار الطبي، بينما اختار هو طريقًا مختلفًا بدافع حبه للميكانيكا منذ الصغر، حيث اعتاد تفكيك الأشياء وتحليلها وإعادة تركيبها.

وتابع أنه درس أيضًا إدارة الأعمال، ويتمتع بشغف خاص بالأرقام وتحليلها، معتبرًا أن أبرز نقاط قوته تكمن في قراءة الأرقام بدقة، وبدأ حياته المهنية بالعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الميكانيكا والكهرباء، قبل أن يعود إلى مصر عام 1980 مع طرح الدولة أراضي زراعية بنظام سداد طويل الأجل وفوائد بسيطة.

وأشار إلى أن أول قطعة أرض اشتراها من أمواله الخاصة بالكامل، وبلغ سعر الفدان حينها نحو 9 آلاف جنيه، وكانت البداية في منطقة النوبارية شمال القاهرة، حيث اتجه المستثمرون في تلك الفترة إلى الأراضي الصحراوية.

ولفت إلى أن أول عملية شراء له كانت نحو 740 فدانًا في مزاد علني طرحته الدولة في أوائل الثمانينات، مؤكدًا أن شركته منذ ذلك الوقت لم تبع فدانًا واحدًا، بل استمرت في التوسع والشراء.

وكشف أن شركته هي من أدخلت صنف موز "دورف كافنديش" إلى السوق المصري، والذي عُرف لاحقًا باسم "موز المغربي" و "أبو نقطة".

وأكد أن الاستثمار الحقيقي يحتاج إلى الجرأة، مردفًا أن من يريد أن يتقدم عليه أن يدفع ليستثمر، معترفًا في الوقت نفسه بأنه يخشى الحسد.