ترامب: سنصل لحل بشأن إيران في غضون 10 أيام



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيصل إلى حل بشأن إيران في غضون 10 أيام تقريبا، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وفي حين أشار ترامب، خلال كلمته باجتماع مجلس السلام، إلى عقد اجتماعات "جيدة" مع إيران، قال إن "أمورًا سيئة ستحصل مع إيران إن لم نتوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الدبلوماسية تظل الخيار المفضل للرئيس ترامب في التعامل مع إيران، لكنه أشار إلى وجود “أسباب وحجج كثيرة” يمكن أن تبرر توجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ردا على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري، إن "الرئيس (ترامب) كان دائما واضحا فيما يتعلق بإيران أو أي دولة أخرى في العالم، فالدبلوماسية هي خياره الأول”، مضيفة أنه "من الحكمة جدا أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الرئيس ترامب".

من جانب آخر، قال ترامب، باجتماع مجلس السلام: "كنت أعتقد أن وقف الحرب في أوكرانيا أمر سهل"، مشيرا إلى أنه تربطه علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف ترامب: "(المبعوث الخاص ستيف) ويتكوف يقوم بعمل رائع في روسيا وأوكرانيا وغزة".

وأشار ترامب إلى أن "مجلس السلام هو من إنجازات إداراتي إلى جانب إنهاء عدد من الحروب"، وأن "مجلس السلام سيحقق إنجازات كبيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح ترامب، في واشنطن، الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي دعا إلى تشكيله.