تواصل وزارة الأوقاف، جهودها لإعمار بيوت الله، حيث تفتتح غدا الجمعة 90 مسجدًا في 20 محافظة، منها إنشاء وبناء (14) مسجدًا جديدًا، وإحلال وتجديد (54) مسجدًا، وصيانة وتطوير (22) مسجدًا.

وأعلنت الوزارة، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (851) مسجدًا من بينها (671) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (180) مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14340) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 26 مليارًا و678 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

- محافظة القليوبية

تم إحلال وتجديد مسجد الشهداء بقرية منية شبين – مركز شبين القناطر؛ ومسجد القبلي الكبير بقرية ترسا – مركز طوخ؛ ومسجد الشورى بقرية شبلنجة – مركز بنها.

تم إنشاء وبناء مسجد الفتاح بالعبور الجديدة – مدينة العبور.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بعزبة عليش بقرية السفاينة – مركز طوخ؛ ومسجد البقيع بقرية الرملة – مركز بنها؛ ومسجد الأربعين بقرية سنهرة – مركز طوخ.

- محافظة بني سويف

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بعزبة توفيق بقرية إهناسيا الخضراء – مركز بني سويف؛ ومسجد علي بن أبي طالب بقرية كوم أبو راضي – مركز الواسطى.

تم إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن بقرية معصرة نعسان – مركز إهناسيا.

تم صيانة وتطوير مسجد المعهد الديني بقرية إهناسيا الخضراء – مركز بني سويف.

- محافظة الشرقية

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة سمعان الكبير – مركز أولاد صقر؛ ومسجد علي العزازي بقرية أولاد مهنى – مركز بلبيس؛ ومسجد الكبير بقرية القراموص – مركز أبو كبير.

تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية شبرا صورة – مركز ديرب نجم؛ ومسجد شباب الجنة بقرية أبو طوالة – مركز منيا القمح.

- محافظة كفر الشيخ

تم إحلال وتجديد مسجد الإمام الشافعي بمنطقة 66 أرض الشرطة – مركز الحامول؛ ومسجد عزبة يوسف عوض – مركز الرياض.

- محافظة أسيوط

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية نزلة ضاهر – مركز ديروط؛ ومسجد الجهاينة بقرية أولاد محمد – مركز الغنايم؛ ومسجد عبد العال سليمان بقرية الرويجات – مركز ساحل سليم؛ ومسجد أبو القاسم بعزبة سعيد بقرية المعابدة الشرقية- مركز أبنوب؛ ومسجد الرحمن بقرية المناشي – مركز ديروط؛ ومسجد فجر الإسلام بقرية موشا – مركز أسيوط.

تم إنشاء وبناء مسجد راغبة الجنة بقرية الأقادمة – مركز أبو تيج؛ ومسجد العزيز بالله بقرية ريفا – مركز أسيوط.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية ديروط الشريف – مركز ديروط.

- محافظة المنيا

تم إحلال وتجديد مسجد أولاد الشيخ الشرقي بقرية دمشير– مركز المنيا؛ ومسجد الإيمان بقرية جودة – مركز مطاي؛ ومسجد مبارك بعزبة مفتاح حسن – مركز المنيا؛ ومسجد النور بقرية الجرنوس – مركز بني مزار؛ ومسجد الحاج كامل بعزبة سبع بقرية ساقولا – مركز بني مزار؛ ومسجد التقوى بقرية قصر لملوم – مركز العدوة؛ ومسجد الشريف بقرية معصرة سمالوط – مركز سمالوط.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن الرحيم بقرية طوخ الخيل – مركز المنيا؛ ومسجد المصطفى بقرية الحوارتة – مركز المنيا.

- محافظة الإسكندرية

تم إحلال وتجديد مسجد الإمام البخاري بمنطقة زاوية عبد القادر – حي العامرية أول.

تم صيانة وتطوير مسجد زينب نوار بمنطقة الضاهرية – إدارة شرق إسكندرية؛ ومسجد الإسراء بمنطقة النهضة بقرية فنجري 4 – حي العامرية أول.

- محافظة الدقهلية

تم إحلال وتجديد مسجد السعافنة بقرية طهواي – مركز السنبلاوين؛ والمسجد الكبير بعزبة الإصلاح بقرية كفر قنصوة – مركز السنبلاوين؛ ومسجد الفرقان بقرية العزاوي - مركز السنبلاوين؛ ومسجد المدينة المنورة – مركز ومدينة المنزلة؛ ومسجد محمد الأمين بقرية المحاسنة – مركز دكرنس.

تم إنشاء وبناء مسجد الصلاح بشارع مظلوم – مركز ومدينة المنزلة.

تم صيانة وتطوير مسجد العوضي بقرية ظفر – مركز تمي الأمديد.

- محافظة سوهاج

تم إحلال وتجديد مسجد النور بنجع البريزية بقرية الخيام – مركز دار السلام؛ ومسجد التقوى بقرية أولاد خلف – مركز دار السلام.

تم إنشاء وبناء مسجد التوبة بقرية منشأة برديس – مركز البلينا.

تم صيانة وتطوير مسجد الفتح الإسلامي بنجع الشيخ أمين حسين بالعوكالية بقرية البورة – مركز البلينا.

- محافظة البحيرة

تم إحلال وتجديد مسجد عوض القوني بقرية النبيرة – مركز إيتاي البارود؛ ومسجد كفر غنيم الشرقي بقرية سمخراط – مركز الرحمانية؛ ومسجد النور بقرية 12 بذور – مركز أبو المطامير؛ ومسجد السلانكلي الكبير بقرية شرنوب – مركز دمنهور؛ ومسجد الدخميسي بعزبة الدخميسي – مركز الدلنجات؛ ومسجد أنوار الحق بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار؛ ومسجد السيد الأهلي بقرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير؛ ومسجد محمد عبد الونيس بقرية منشية أبو وافية – مركز الدلنجات؛ و مسجد السلام كرم 4 بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار؛ ومسجد فرطيطة الجديد بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.

- محافظة الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة وهيب بقرية الشيخ فضل – مركز الفيوم؛ ومسجد الرحمن بالورشة بقرية الغرق – مركز إطسا؛ ومسجد الفاروق عمر بقرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس؛ ومسجد الرحمن بعزبة الشرايع – مركز طامية ثان؛ ومسجد عبد الغني البحيري بقرية الشواشنة – مركز يوسف الصديق؛ ومسجد مدكور بقرية كفر محفوظ – مركز طامية ثان؛ ومسجد عباد الرحمن بعزبة أبو مؤمن – مركز طامية.

- محافظة أسوان

تم إنشاء وبناء مسجد الحدود بعزبة الحدود بمنطقة كيما – مدينة أسوان.

تم صيانة وتطوير مسجد وادي العرب – مركز نصر النوبة؛ ومسجد نجع هيكل بقرية البصيلية بحري – مركز إدفو؛ ومسجد ساحة المدينة بشارع مشالي – مدينة أسوان؛ ومسجد الإمام الرفاعي بمنطقة المحمودية – مدينة أسوان.

- محافظة مطروح

تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بقرية القصر – مركز ومدينة مطروح.