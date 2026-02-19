سفير مصر غير المقيم لدى مولدوفا يقدم أوراق اعتماده

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر لدى رومانيا، وغير المقيم لدى مولدوفا، أوراق اعتماده إلى الرئيسة المولدوفية "مايا ساندو" بالقصر الرئاسي.

ونقل السفير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيسة المولدوفية.

واستعرض السفير المصري خلال المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في قطاعات الزراعة والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

وأعرب عن التطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون لاسيما في المجالات الاقتصادية.

من جهتها.. طلبت الرئيسة المولدوفية من السفير المصري نقل تحياتها وتقديرها إلى رئيس الجمهورية.

وثمنت دور مصر في الشرق الأوسط لتعزيز الاستقرار والسلام في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، ومساعدتها لمولدوفا في اجلاء مواطنيها خلال الحرب على قطاع غزة.

وأكدت على استعداد مولدوفا لتعزيز التعاون مع مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشارت إلي تقدير مولدوفا للتنسيق المتبادل بين البلدين في إطار الأمم المتحدة.