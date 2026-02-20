الطاقة الدولية تولي اهتماما بالمعادن الحيوية ودعم أهداف المناخ وسط ضغوط أمريكية

قالت وكالة الطاقة الدولية إنها لا تعتزم التراجع عن التزامها بمكافحة تغير المناخ رغم الضغوط الأمريكية، فيما تسعى المنظمة إلى توسيع قدراتها في مجال المواد الخام الحيوية.

وخلال مؤتمر وكالة الطاقة الدولية في باريس، اليوم الخميس، شدد غالبية وزراء الطاقة من الدول الأعضاء على "أهمية التحول في مجال الطاقة لمكافحة تغير المناخ، وسلطوا الضوء على التحول العالمي نحو صافي صفري للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري"، وفقا لبيان صدر في ختام الاجتماع الذي استمر يومين.

وأمس الأربعاء، نبه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الحضور إلى المهمة الأساسية لوكالة الطاقة الدولية، التي تأسست عام 1974 ردا على أزمة النفط لضمان توفير إمدادات مستقرة للدول الصناعية.

وقال رايت: "نحن بحاجة إلى أن تركز الوكالة على تلك المهمة اليوم، لا على دعم المناخ.

وعلى خلاف معظم المؤتمرات الوزارية لوكالة الطاقة الدولية، لم يصدر بيان ختامي مشترك عقب المؤتمر الذي استمر يومين.

واتفقت الوكالة على تكثيف جهودها لضمان حصول الدول الأعضاء على حرية وصول موثوقة إلى المواد الخام الحيوية، التي تزداد أهميتها بشكل متنام لضمان أمن إمدادات الطاقة.

ومن المقرر تعزيز التعاون بهدف تفادي مشاكل الإمداد وتعزيز إنشاء احتياطيات من المواد الخام الحيوية.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الوكالة وسعت مؤخرا بشكل كبير قدراتها التحليلية في مجال المعادن الحيوية، وتعتزم الاستجابة لأي اضطرابات في الإمدادات بإجراءات منسقة في المستقبل.

وأوضح بيرول قائلا: "تماما كما استجابت الحكومات بشكل مشترك لأزمة النفط عام 1973، يتعين عليها أيضا اليوم أن تعمل معا لتعزيز مرونة وتنوع سلاسل إمداد المعادن الحيوية."

وكانت الولايات المتحدة في بداية العام قد أعلنت، بشكل مستقل عن جهود وكالة الطاقة الدولية، عن تحالف للمواد الخام الحيوية لكسر هيمنة الصين في هذا القطاع الحيوي ومواجهة التلاعب بالأسعار.

ولفت بيرول أيضا إلى أن تقرير "آفاق الطاقة العالمية"، الذي تنشره وكالة الطاقة الدولية بانتظام، كان دائما قائما على أساس هدف الحياد المناخي.

وقال إنه لا يستطيع حتى الآن الجزم بما إذا كان هذا السيناريو سيستمر في التحليل العالمي المقبل للطاقة الذي تصدره الوكالة.