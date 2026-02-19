ارتفاع عدد ضحايا حادث ميكروباص بورسعيد إلى 18 حالة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام سيارتين نقل بسيارة ميكروباص جنوب بورسعيد إلى 18 حالة، وذلك على الطريق الدائري الساحلي المحوري، بسبب السرعة الزائدة وضعف الرؤية لسوء الطقس.

تبين من التحقيقات الأولية أن الضحايا صيادين من مدينة المطرية بالدقهلية.

وأفاد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، بإيداع 5 جثث بمشرحة مستشفى الزهور، و5 جثث بمستشفى 30 يونيو، وجثتين بمستشفى السلام وجثتين مستشفى النصر، كما إيداع 4 جثث مجهولي الهوية بمشرحة مستشفى بورسعيد.

يذكر أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء محمد خليل الجمسي مدير الأمن، تفقدا موقع حادث الاصطدام سيارتين نقل بسيارة ميكروباص بنطاق حى الجنوب، كما زار محافظ بورسعيد برفقة مدير الأمن والدكتور أحمد حسن مدير عام هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، المصابين بمستشفى 30 يونيو للاطمئنان على حالتهم.