شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "رأس الأفعى" إصدار أوامر من القيادي الإخواني محمود عزت، الذي يلعب دوره شريف منير، لتكوين 4 خلايا للتنظيم في الخارج، على رأسهم لجنة إعلامية، ولجنة لتهريب أموال الجماعة إلى خارج البلاد، بهدف تفجير أزمة داخلية وزعزعة الاستقرار.

وخلال حديثه مع أحد عناصر الإخوان، الذي يلعب دوره إسلام جمال، أكد أهمية تنفيذ الخطة في أسرع وقت، ثم استفسر عن قائد الخلية الإرهابية الذي قبض عليه في الحلقة الأولى.

وطمأنه الأخير بأنه أصبح خارج البلاد بالفعل، حيث لم يكونوا قد عرفوا بعد بإلقاء القبض عليه، كما سأله كذلك عن أبناء القيادي، ليؤكد له أنهم على وشك مغادرة البلاد.

ينتمي مسلسل «رأس الأفعى» إلى الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع حقيقية وأحداث من المجتمع المصري، في إطار من التفاصيل الأمنية والصراعات الخفية، حيث تدور الأحداث حول مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت. ويتكون العمل من 30 حلقة، بطولة أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.