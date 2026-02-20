 مسلسل رأس الأفعى الحلقة 2.. شريف منير يأمر بتكوين 4 خلايا للإخوان في الخارج لتهريب الأموال خارج مصر - بوابة الشروق
الجمعة 20 فبراير 2026 1:34 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

مسلسل رأس الأفعى الحلقة 2.. شريف منير يأمر بتكوين 4 خلايا للإخوان في الخارج لتهريب الأموال خارج مصر


نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 1:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 1:26 ص

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "رأس الأفعى" إصدار أوامر من القيادي الإخواني محمود عزت، الذي يلعب دوره شريف منير، لتكوين 4 خلايا للتنظيم في الخارج، على رأسهم لجنة إعلامية، ولجنة لتهريب أموال الجماعة إلى خارج البلاد، بهدف تفجير أزمة داخلية وزعزعة الاستقرار.

وخلال حديثه مع أحد عناصر الإخوان، الذي يلعب دوره إسلام جمال، أكد أهمية تنفيذ الخطة في أسرع وقت، ثم استفسر عن قائد الخلية الإرهابية الذي قبض عليه في الحلقة الأولى.

وطمأنه الأخير بأنه أصبح خارج البلاد بالفعل، حيث لم يكونوا قد عرفوا بعد بإلقاء القبض عليه، كما سأله كذلك عن أبناء القيادي، ليؤكد له أنهم على وشك مغادرة البلاد.

ينتمي مسلسل «رأس الأفعى» إلى الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع حقيقية وأحداث من المجتمع المصري، في إطار من التفاصيل الأمنية والصراعات الخفية، حيث تدور الأحداث حول مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت. ويتكون العمل من 30 حلقة، بطولة أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك