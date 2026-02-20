استذكرت الفنانة عفاف أبرز ما كانت تتابعه في شهر رمضان، مؤكدة أن المسلسل الديني كان بالنسبة لها الأهم، لأنه خدم المجتمع المصري والعربي والإسلامي كله، قائلة: “كانت الناس بتقعد مخصوص عشان تتفرج عليها، التلفزيون عمل أمجاد وسلسلة كبيرة من الأعمال الدينية والتاريخية”.

وأضافت "شعيب" خلال لقاء عبر برنامج "نجوم رمضان" على القناة الأولى، أمس الخميس، أنها كانت تحب أيضًا متابعة الفوازير التي كانت تقدمها نيللي وشريهان، بالإضافة إلى عروض ثلاثي أضواء المسرح، معتبرة أن هذه الأعمال كانت تمنح المشاهد شعورًا بالاستمتاع وكأنه يجلس وسط أسرته.

وتطرقت إلى بداياتها الفنية، قائلة إنها درست في معهد الفنون وأول دور مهم جسدته كان في مسلسل "الجنة العذراء"، حيث اختارها المخرج نور الدمرداش بعد متابعة الطلاب في المعهد، موضحة أن المخرجين كانوا في ذلك الوقت يزورون المعاهد لاكتشاف المواهب الجديدة وصنع النجوم.

وتحدثت عن تجربتها في المسرح، قائلة إنها شاركت في مسرحيات عدة، لكنها لم تتمكن أحيانًا من تصوير بعضها بسبب ارتباطها بأعمال أخرى خارج مصر، فتُستبدل في تلك الحالة بممثلة أخرى.

وتابعت أن مسرحية "ابن البلد" التي عملت فيها للمسرح القومي كانت تجربة مميزة، حيث استمرت لمدة 6 أشهر، ولاقت نجاحًا كبيرًا حتى وصل العرض إلى العراق، إذ حضر 10 آلاف مشاهد، وتم تكسير الأبواب ليحضر الحمهور العرض، حيث إن الصالح كانت تسع ألفين شخص فقط مشيرة إلى أن هذا كان استقبالًا غير عادي في بلد أجنبي.

وأكدت حبها الكبير للمسرح، قائلة إنه “أبو الفنون” لما يتمتع به من رونق وحضور، مشددة على أهمية البروفات والتحضير الجيد والحرص على التمكن من الأداء سواء بالعربية الفصحى أو العامية قبل أي عرض مسرحي، مضيفة: “أنا في اللغة العربية شاطرة أجيدها وأمثلها".

وأشارت إلى مشاركتها في مسرحية "هولاكو" من إخراج المخرج الراحل جلال الشرقاوي، واصفة إياها بأنها كانت مسرحية رائعة، وذلوا فيها مجهودًا لكنها توقفت بسبب ظروف المخرج الصحية.