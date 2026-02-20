قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن ردودها على تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تعجبها لا تُعد هجومًا أو انتقادًا، بل ردًا منطقيًا يهدف إلى توضيح وجهة نظرها وتصحيح ما وصفته بالأخطاء غير المبررة.

وأكدت "الخميسي" خلال لقاء عبر برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، أنها ترفض التجاوزات اللفظية أو التعليقات التي تتضمن إساءة شخصية أو لأفراد أسرتها، مشددة على أن الاحترام المتبادل هو الأساس حتى في حال الاختلاف.

وكشفت عن تعرضها في بداياتها كصحفية لمحاولة تحرش من شخص أكبر سنًا حين كانت في العشرين من عمرها، موضحة أنها واجهت الموقف بالصراخ ولفت الانتباه حتى لا يتم استغلالها، لافتة إلى ضرورة فضح أي سلوك غير لائق مهما كان صاحبه معروفًا أو يُنظر إليه باحترام.

وأضافت أنها تربّت على احترام الآخرين وعدم التجاوز، وأن لكل شخص أفكاره وقناعاته، داعية إلى التفكير جيدًا قبل كتابة أو قول أي كلمة مسيئة، والانشغال بإصلاح الذات بدلًا من مهاجمة الآخرين، معتبرة أن الحقد ينعكس على الأسرة والأبناء.

وانتقدت ممارسات ملاحقة الكاميرات للفنانين في المواقف الإنسانية، مثل العزاء، مردفة: "ليه طول الوقت بنبيع على حساب الناس"، مؤكدة أن ذلك يختلف عن الصحافة المهنية التي تعلّمت أصولها خلال عملها السابق كصحفية، حيث كانت تركز على الموضوعات الهادفة والمحتوى المفيد.

وتابعت أن الصحافة قديمًا كانت محترمة ومهنية، لافتة إلى أن الكاتب الصحفي والإعلامي عمرو خفاجي - عضو مجلس تحرير جريدة الشروق ورئيس التحرير الأسبق- كان من بين من تعلمت منهم أهمية التركيز على الأهداف والقيم المهنية.