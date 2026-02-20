قال ييس توروب، المدير الفني للأهلي، إن الفريق حقق هدفه بالفوز على الجونة، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز بالجولة الثامنة عشرة.

وأضاف توروب خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء على ستاد القاهرة: "بعد انتهاء مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، كان من المهم التركيز على بطولة الدوري الممتاز، واليوم حققنا فوزًا مهمًا، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لو استغللنا الفرص".

وتابع المدرب الدنماركي: "دفاع الأهلي يقدم أداءً مميزًا للغاية، والمباراة المقبلة ستشهد مشاركة لاعب في خط الدفاع بدلًا من ياسر إبراهيم بسبب تراكم البطاقات".

وبرر توروب عدم مشاركة الوافدين الجدد في يناير الماضي قائلاً: "عمرو الجزار يخضع لبرنامج علاجي بسبب الإصابة، ولن يكون جاهزًا للمباراة القادمة".

وكشف: "لقد تحدثت مع هادي رياض، فمركزه يشهد منافسة قوية، وهناك مراكز لا تحتاج إلى التدوير بشكل كبير، ومنها خط الدفاع".

وبشأن التدوير في مركز حراسة المرمى بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، أشار توروب: "الأهلي يمتلك ٤ حراس مميزين للغاية على المستوى الفني، وأتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها".

وأشاد المدير الفني بأداء إمام عاشور بعد تسجيله هدف الفوز على الجونة، موضحًا أنه تعلم من الخطأ الذي ارتكبه وتقبل العقوبة وتصرف بشكل أفضل بعدها.

وقال توروب: "لقد سجل إمام هدفًا، وكان بإمكانه تسجيل هدف آخر، كما كانت له لفتة رائعة بإهداء جائزة رجل المباراة إلى زميله بلعمري. أحيانًا يجعل العقاب الإنسان يتصرف بشكل أفضل لاحقًا".

كما أشاد ييس توروب بالظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري، موضحًا أنه قدم مباراة جيدة على المستويين الدفاعي والهجومي.

وبسؤاله عن معاناة الفريق في خط الهجوم، أجاب توروب: "مهاجم الأهلي سجل هدفًا واحدًا في 8 مباريات، وهذا يعني أننا بحاجة لعمل مكثف. كامويش ومروان عثمان أهدرا العديد من الفرص، ونعمل على تحسين إنهاء الفرص، لأن أي مهاجم يسعى لتسجيل 20 هدفًا. أتمنى ذلك أيضًا، ولكن الأهم هو فوز الفريق وليس من يحرز الأهداف".