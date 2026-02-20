لقاء الخميسي: أحب عبد المنصف وسامحته… والتحضيرات لعودة «راجل وست ستات» مستمرة

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي خلال فقرة عرض الصور في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، على قناة النهار، كاشفة عن مشاعرها وانطباعاتها الأولى تجاه عدد من الفنانين والشخصيات العامة، حيث عبّرت عن تقديرها وعلاقتها بكل منهم.

وقالت عند عرض صورة حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري إنه تواصل معها، عن أزمتها الأخيرة بشأن زواج زوجها بأخرى وطمأنها بكلمات أخوية، وأكد على معرفته بعقلانيتها وحرصها على أسرتها.

ووصفت الفنانة إيمان العاصي بـ“قمري الصغير”، مشيرة إلى أنها عملت معها في بداياتها وكانت خفيفة الظل، مؤكدة أنها مجتهدة وتحب الحياة ووقفت بجانبها في مواقف عديدة.

وأعربت عن اشتياقها للفنان سامح حسين واصفة إياه بأطيب الشخصيات التي يمكن التعامل معها، لافتة إلى وجود أنباء المتداولة عن عودة مسلسل "راجل وست ستات"، موضحة أن التحضيرات لا تزال مستمرة بسبب غياب بعض المشاركين.

وأكدت أنه لا توجد بينها وبين الفنانة انتصار أي خلافات حالية، وأن العلاقة بينهما طيبة، مشيرة إلى أن الجمهور يحب مسلسل“راجل وست ستات”.

وعبّرت عن تقديرها للموسيقار هاني مهنا، واصفة إياه بأنه محترم ولطيف، مؤكدة محبتها له ولأسرته، وعند عرض صورة زوجها حارس مرمى الزمالك السابق محمد عبد المنصف طالبته وهي مازحة بحلق لحيته، قائلة إنها تفضله من دونها، مشددة على أنها تحبه وتسامحه لأن لا أحد يخلو من الخطأ.

واستعادت ذكرياتها مع الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها شاهدته في بداياته داخل استوديو كانت تصور فيه وهو يؤدي مشهدًا بمفرده بحثًا عن فرصة، مشيدة بموهبته واجتهاده، واصفة إياه بأنه “ميجا ستار” حتى اليوم.

وقارنت بين الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، معتبرة أن الأولى قوية وواثقة من نفسها، بينما الثانية طيبة وهادئة، مؤكدة أن كلتاهما تمتلكان حضورًا لافتًا، لكنها تميل إلى شخصية وفكر نادية.