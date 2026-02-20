السيد البدوي ينعى ضحايا حادث محور 30 يونيو

نعى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بمحور 30 يونيو، وأسفر عن وفاة 18 مواطنًا وإصابة آخرين، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس الوفد، في بيان له: «بقلوب يعتصرها الألم والحزن، ننعى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمحور 30 يونيو، وأسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة آخرين في أول أيام شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي تهفو فيه القلوب إلى الرحمة والمغفرة».

وتقدم البدوي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجعل شهر رمضان شفيعًا لهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون.