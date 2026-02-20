 السيد البدوي ينعى ضحايا حادث محور 30 يونيو - بوابة الشروق
الجمعة 20 فبراير 2026 3:06 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

السيد البدوي ينعى ضحايا حادث محور 30 يونيو

محمد الكميلي
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 2:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 2:04 ص

نعى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بمحور 30 يونيو، وأسفر عن وفاة 18 مواطنًا وإصابة آخرين، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس الوفد، في بيان له: «بقلوب يعتصرها الألم والحزن، ننعى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمحور 30 يونيو، وأسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة آخرين في أول أيام شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي تهفو فيه القلوب إلى الرحمة والمغفرة».

وتقدم البدوي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجعل شهر رمضان شفيعًا لهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك