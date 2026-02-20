وفاة الممثل الأمريكي إريك دين نجم مسلسل جريز أناتومي عن 53 عاما

توفي يوم الخميس الممثل الأمريكي إريك دين، المعروف بدوره في مسلسل "جريز أناتومي" والذي أصبح في وقت متأخر من حياته مدافعا عن التوعية بمرض التصلب الجانبي الضموري( ايه إل إس)، عن 53 عاما.

وقال ممثلوه إن دين توفي بسبب التصلب الجانبي الضموري، المعروف أيضا باسم مرض "لو جريج"، وذلك بعد أقل من عام من إعلانه عن تشخيص إصابته.

وجاء في بيان طلب الخصوصية لعائلته: "لقد أمضى أيامه الأخيرة محاطاً بأصدقائه الأعزاء، وزوجته المخلصة، وابنتيه الجميلتين بيلي وجورجيا، اللتين كانتا محور عالمه. طوال رحلته مع مرض التصلب الجانبي الضموري، أصبح إريك مدافعا شغوفا عن التوعية والأبحاث، مصمما على إحداث فرق للآخرين الذين يواجهون نفس المعركة. سنفتقده بعمق، وسنتذكره دائما بكل حب. كان إريك يعشق معجبيه وهو ممتن دائما لفيض الحب والدعم الذي تلقاه".

وفي أبريل/نيسان 2025، أعلن دين عن تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض تقدمي يهاجم الخلايا العصبية التي تتحكم في العضلات بجميع أنحاء الجسم. ويدمر المرض تدريجيا الخلايا العصبية والروابط اللازمة للمشي والتحدث والتنفس، ويموت معظم المرضى في غضون ثلاث إلى خمس سنوات من التشخيص.