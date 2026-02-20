 فنزويلا تقر مشروع قانون ​​قد يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين - بوابة الشروق
الجمعة 20 فبراير 2026 9:14 ص القاهرة
فنزويلا تقر مشروع قانون ​​قد يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين

وكالات
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 8:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 8:25 ص

أقرت الهيئة التشريعية في فنزويلا يوم الخميس مشروع قانون عفو، ما يمهد الطريق لإطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب سياسية.


