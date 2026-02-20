فنزويلا تقر مشروع قانون ​​قد يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين

إصابة 17 عاملًا بينهم 16 سيدة في انقلاب أتوبيس بالمنيا

عاجل.. القبض على المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكمباوند في التجمع الخامس

بعد 4 أيام من تغيبه.. انتشال جثمان مهندس بالري من نهر النيل بالمنيا والنيابة تباشر التحقيق

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على فرد أمن إداري داخل كومبوند في التجمع الخامس