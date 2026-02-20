عراقجي: طهران ستكون مستعدة للتقديم مسودة اتفاق لأمريكا خلال أيام

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران ستكون مستعدة لتقديم مسوَدة اتفاق للولايات المتحدة خلال أيام، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري.

وأضاف عراقجي، خلال مقابلة عبر قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، بثت اليوم الجمعة: "الخطوة التالية بالنسبة إلي هي تقديم مسودة لاتفاق ممكن التوصل إليه إلى نظرائي في الولايات المتحدة.

وقال عراقجي: "أعتقد أنها ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة أيام، وبعد المصادقة النهائية من رؤسائي، سيتم تسليمها لستيف ويتكوف".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيرانية على بذل الجهود لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح طهران وواشنطن.

وعُقدت الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عُمان، في جنيف الأسبوع الماضي وتشير التقارير إلى إحراز تقدم في المحادثات، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

خلال هذه الجولة، توصل الجانبان إلى اتفاق عام بشأن "مجموعة من المبادئ التوجيهية"، ودخلت عملية تقريب وجهات النظر للعمل على نصوص اتفاق محتمل مرحلة جديدة.