ردت الفنانة وفاء عامر، على الشائعات التي طالتها بشأن «تجارة الأعضاء» على خلفية علاقتها باللاعب الراحل إبراهيم شيكا، مؤكدة أن هذه الادعاءات «إشاعة تافهة» صادرة عن «مجموعة من التافهين».

وأوضحت خلال لقاء ببرنامج «وراء» الشمس مع الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر فضائية «الشمس» أن علاقتها بالراحل إبراهيم شيكا كانت إنسانية ومعنوية طويلة أكبر من كونها مادية.

واستنكرت الأقاويل التي تتساءل عن مبررات دعمها لإبراهيم وغيره وتلبية احتياجاتهم، و المنطق الذي يربط دائما بين تقديم المساعدة وبين وجود مصلحة شخصية خلفها، قائلة: «أنا هعوز إيه من شخص مريض سرطان؟ أنا هكون عايزة إيه!».

وأشارت إلى أن الشخص الذي روج لادعاء «أخذ الكلية» أُخلي سبيله بكفالة 5000 جنيه، لافتة إلى تلقيها رسالة منه يعترف فيها بأن محاميا من حرضه على ذلك.

وأكدت أن زوجها المنتج محمد فوزي رجل أعمال ليس له علاقة بمجال الطب أو المستشفيات، مشيرة إلى استحالة استئصال أي عضو من مريض خضع للعلاج الكيماوي، قائلة: «بالعقل، مريض سرطان مشى في عروقه كيماوي، هل ينفع أن يؤخذ منه أي عضو؟».

وأوضحت أنها لا تنزعج من نداء الفنانين الشباب لها في التصوير لها بلقب «ماما» أو «حاجة»، كما كان يفعل الراحل إبراهيم شيكا، مشيرة إلى أنها لم تقدم أدوار إغراء سوى دور واحد في فيلم «الواد محروس بتاع الوزير».

وأضافت أن هذه الشائعات تصدر عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «قريبا جدا ستنكشف أشياء، ومنذ 3 أيام انكشفت مؤامرة كاملة في هذا السياق».