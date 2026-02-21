 ضبط شاب أشعل النيران في محل أدوات صحية انتقاما من مالكه في أكتوبر - بوابة الشروق
السبت 21 فبراير 2026 10:57 ص القاهرة
ضبط شاب أشعل النيران في محل أدوات صحية انتقاما من مالكه في أكتوبر

تعبيرية
تعبيرية
محمود عبد السلام
نشر في: السبت 21 فبراير 2026 - 10:40 ص | آخر تحديث: السبت 21 فبراير 2026 - 10:40 ص

أقدم شاب على إشعال النيران في محل أدوات صحية بمدينة 6 أكتوبر؛ انتقاما من مالكه، لاتهامه له بالسرقة، وإجباره على توقيع إيصال أمانة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل أدوات صحية في المكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات تبين تورط شاب في حرق المحل، وتمكنوا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واقر أن مالك المحل اتهمه بسرقة بضائع من المحل، وأجبره على توقيع إيصال أمانة، وأنه استغل انصراف مالك المحل وغلقه له، وأشعل النار، انتقاما منه، بالإضافة إلى اعتقاده أن مالك المحل يحتفظ بالإيصال داخله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

