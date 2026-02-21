انتهت مساء أمس الجمعة، مباريات الجولة 18 للدوري المصري الممتاز بنتائج مثيرة.
وانتصر نادي الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 2-0 وبيراميدز أيضا فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في ختام مباريات الجولة الـ 18.
وفي نفس الجولة كان الأهلي قد انتصر على الجونة بهدف دون رد سجله إمام عاشور برأسية قوية.
لتبدأ لعبة الكراسي الموسيقية على المراكز الأولى من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ولكن قبل بداية الجولة 19 والتي تقربنا أكثر من نهاية الدور الأول، سنجد أن هناك صراعا خاصا على جدول ترتيب هدافي المسابقة، حيث يحتل الفلسطيني عدي الدباغ الصدارة برصيد 7 أهداف ويليه أكثر من لاعب برصيد 6 أهداف أبرزهم محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:
عدي الدباغ – الزمالك – 7 أهداف.
محمود تريزيجيه – الأهلي – 6 أهداف.
صلاح محسن – المصري البورسعيدي – 6 أهداف.
صديق أوجولا – سيراميكا كليوباترا – 6 أهداف.
ناصر ماهر – بيراميدز – 6 أهداف.