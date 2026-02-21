التضامن: 186 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تقدم خدماتها لـ10000 طفل سنويا

- تقديم 1.200.000 جلسة تأهيلية خلال عام 2025 منها 750000 جلسة تنمية مهارات و350000 جلسة تخاطب إلى جانب 100000 جلسة علاج طبيعي للأطفال

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حول الجهود المقدمة من خلال عدد 186 مؤسسة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى عدد 18 محافظة بإشراف الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، وهي "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية - دمياط – سوهاج – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – الفيوم – بني سويف – المنيا – البحر الأحمر – الأقصر – الشرقية – بورسعيد"، بما يعكس حرص الدولة على دعم ومساندة هذه الفئة وتقديم خدمات تأهيلية متخصصة لهم، استمرارًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة تخدم نحو 10000 طفل سنويًا من خلال تقديم حزم من الخدمات التأهيلية المتكاملة، ومن هذه المؤسسات 96 مؤسسة تعمل بنظام الإقامة الكاملة، إذ توفر كل سبل الرعاية من مسكن ومأكل وملبس، بجانب البرامج التأهيلية المتخصصة وفقًا لأحدث المقاييس والبرامج المعتمدة.

وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة من هذه المؤسسات 1.200.000 جلسة تأهيلية خلال عام 2025، أذ اشتملت على 750000 جلسة تنمية مهارات وقدرات الأطفال، و350000 جلسة تخاطب، إلى جانب 100000 جلسة علاج طبيعي، بجانب خدمات أخرى تتمثل في جلسات رعاية الذات وتعديل السلوك والإعداد ما قبل المهني، وكذا التدريب المهني على الحرف المناسبة لظروف الإعاقة تمهيدًا للدمج في سوق العمل، وبما يضمن تحسين القدرات المعرفية والحركية والإدراكية ومهارات التواصل للأطفال ودعم اندماجهم في المجتمع بصورة فعالة وآمنة، وانطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص.

وتأتي هذه الجهود والأنشطة والخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز منظومة الخدمات التأهيلية ورفع كفاءة هذه المؤسسات وفرق العمل بها، والتوسع في إتاحة الخدمات بالمحافظات المختلفة، حيث تم تطوير عدد 2 مجمع للإعاقة؛ الأول بعين شمس لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للخطر ليتسع لعدد 150 شخصًا من ذوي الإعاقة، والثاني مجمع الإعاقات الشامل بالجيزة، إذ أصبح مجمعًا للإعاقات يشتمل على مؤسسة لرعاية الأحداث ذوي الإعاقة ومركز لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يضم أحدث التجهيزات الخاصة بالعلاج الوظيفي والتكامل الحسي والتأهيل النفسي الحركي "السيكوموتور"، وكذلك يضم المجمع حضانة دامجة ومكتب تأهيل، حيث بلغت أعمال التطوير 16 مليون جنيه.

وتؤكد الوزارة، أنها تؤمن بأن الاستثمار في دعم ورعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد خدمة اجتماعية تؤدى فحسب، بل توظيف لطاقات وإمكانات قادرة على صناعة المستقبل ورسالة واضحة بأن كرامة الإنسان وحقه في الرعاية والتأهيل والدمج أولوية لا تقبل التهاون، وذلك نفاذًا للدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.