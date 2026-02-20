قالت الفنانة وفاء عامر، إن الوقوف أمام نجم كبير بحجم الزعيم عادل إمام هو حلم يتمناه أي فنان، مشيرة إلى تصنيف دورها في فيلم «الواد محروس بتاع الوزير» بـ «الجرأة».

وشددت خلال لقاء ببرنامج «وراء» الشمس مع الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر فضائية «الشمس» أن تلك التجربة كانت «خطوة» ضمن مسيرتها الفنية، قائلة: «هذا العمل، أنا قدمته منذ زمن، ولا أندم على شيء قدمته، وتقاضيت عنه أجرا، وتعلمت منه».

وأشارت إلى أنها أصبحت تختار لاحقا الأدوار التي تناسب شكل شخصيتها، مع كثرة العروض، لافتة إلى أنها كانت لتقبل أداء الدور الذي قدمته الفنانة شيرين في فيلم «طيور الظلام» لو عُرض عليها وناسبها في ذلك التوقيت.

وأكدت أن ممثل يتمنى العمل مع الفنان عادل إمام، متابعة: «أنا ممثلة أعمل كل الأدوار، أقدم المدرسة، والراقصة، وفتاة الليل، كانت تناسبني زمان حسب سني، أما الآن لا تناسبني».